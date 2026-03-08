“الإطفاء” تؤكد الانتهاء من إخماد الحرائق الناتجة عن العدوان الإيراني باستهداف خزانات الوقود بمطار الكويت الدولي ومبنى التأمينات الاجتماعية

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب

أكدت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأحد الانتهاء من عمليات إخماد الحرائق الناتجة عن استهداف خزانات الوقود بمطار الكويت الدولي ومبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة الكويت العاصمة جراء العدوان الإيراني السافر على البلاد.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الثالث بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وفي مستهل كلمته أعرب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب عن الاعتزاز بما أبدته مؤسسات الدولة كافة من تعاون وتنسيق وتكاتف بمواجهة هذا العدوان الذي استهدف وطننا الغالي متوجها بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية العسكرية والمدنية التي عملت بروح المسؤولية الوطنية وأسهمت بجهودها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال العميد الغريب “نقف اليوم بكل إجلال وإكبار أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن وسيادته ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ولا يفوتنا أن نعرب عن تقديرنا العميق للجرحى والمصابين الذين سطروا مواقف الشجاعة والإقدام ونتمنى لهم الشفاء العاجل”.

وأفاد بأن فرق قوة الإطفاء العام انتهت من عمليات إخماد الحرائق الناتجة عن استهداف خزانات الوقود بمطار الكويت الدولي ومبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة الكويت العاصمة وسلمت الموقعين إلى الجهات المختصة. وبين أن قوة الإطفاء العام قامت بتفعيل (غرفة الحوادث الكبرى) بقيادة رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي واستدعاء مديري الإدارات ورؤساء المراكز والوحدات المعنية وكذلك إلحاق ضباط الارتباط بالجهات المعنية وتقديم الدعم والإسناد للجهات العسكرية والمدنية علاوة على تفعيل فرق الدعم الفني والخدمات وتأمين المواقع المهمة والحيوية.

وأضاف أن قوة الإطفاء العام قامت أيضا بعدد من الإجراءات منها فرز (مركز البحث والإنقاذ) إلى أربعة فرق هي المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى (فريقان) وتم فرز (مركز المواد الخطرة) إلى ثلاثة أقسام هي الشمالية والوسطى والجنوبية علاوة على تعزيز فرق التطهير بالعنصر النسائي واستحداث مركزي إطفاء مؤقتين ورفع الجاهزية الكاملة لجميع مراكزها البرية والبحرية والمطار.

وذكر أن قوة الإطفاء العام تعاملت منذ بداية العدوان الإيراني على دولة الكويت مع 362 بلاغا اعتياديا وغير اعتيادي كما قامت بإنشاء مركز إعلامي لنشر المعلومات الموثوقة والدقيقة للجمهور.

وأكد الغريب أن قوة الإطفاء العام “ستظل ثابتة على العهد في الدفاع عن وطننا وحماية سيادته مستندين إلى وحدة شعبنا وتكاتف مؤسساتنا تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسموه ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله”.