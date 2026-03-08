الدفاع: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية ورصدنا موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد ودمرنا بعضها

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان اليوم الأحد إن القوات المسلحة الكويتية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة صواريخ بالستية في جنوب البلاد فيما تم رصد موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت الأجواء وتمكنت الدفاعات الجوية من تدمير بعضها.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الثالث بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وفي مستهل كلمته نعى المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان الشهيدين المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبد العزيز المجمد اللذين استشهدا فجر اليوم أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقال العطوان إن الجهات العسكرية في البلاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة تتكاتف في أداء واجباتها بكل جد وإخلاص للدفاع عن أمن البلاد والحفاظ على سيادته وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي.

وأوضح أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تعامل الدفاعات الجوية الكويتية مع ثلاثة صواريخ بالستية تم اعتراضها وتدميرها في جنوب البلاد فيما رصدت منظومات الدفاع الجوي والطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد مبينا أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير بعضها مما نتج عن سقوط شظايا.

وأشار إلى استهداف طائرتين مسيرتين لخزانات وقود مطار الكويت الدولي في منطقة صبحان واستهداف مسيرة لمبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة الكويت العاصمة ولم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة عدم الاقتراب أو لمس الشظايا أو الأجساد الغريبة وفي حال مشاهدتها إبلاغ الجهات المعنية على خط الطوارئ رقم 112.

وأكد العطوان أن ضباط وضباط صف وأفراد الجيش الكويتي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد ويعملون بكفاءة ومعنوية عالية ويبذلون الغالي والنفيس ولن يدخروا جهدا في حماية هذا الوطن.

ودعا الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.