الداخلية: الجهات المختصة تعاملت بسرعة وكفاءة خلال الساعات الماضية مع بلاغات بسقوط شظايا جراء الاعتراضات الدفاعية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب اليوم الأحد إن الجهات المختصة تعاملت بسرعة وكفاءة خلال الساعات الماضية مع بلاغات بسقوط شظايا جراء الاعتراضات الدفاعية في ضوء العدوان الإيراني السافر على دولة الكويت مؤكدا الجاهزية التامة لمختلف القطاعات ومواصلة العمل الميداني.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الثالث بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

في مستهل كلمته نعى العميد ناصر بوصليب الشهيدين المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللذين استشهدا فجر اليوم أثناء أداء واجبهما الوطني بكل شجاعة وتفان في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية إثر العدوان الآثم على دولة الكويت.

وابتهل إلى المولى عز وجل أن يتقبل بواسع رحمته شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء واجبهم الوطني دفاعا عن أمن الوطن وسيادته مستذكرا تضحياتهم بكل فخر واعتزاز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية أن المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدولة تواصل عملها الميداني على مدار الساعة ضمن منظومة تنسيق مشتركة تهدف إلى التعامل السريع مع أي طارئ والحفاظ على سلامة الجميع.

وأفاد بأن الجهات المختصة ابتداء من الساعة الـ12 منتصف ليلة أمس السبت (7 مارس) إلى اليوم الأحد تعاملت بسرعة وكفاءة مع عدد من البلاغات المرتبطة بسقوط شظايا في بعض المواقع ومع بلاغات واردة عبر هاتف الطوارئ رقم (112).

وذكر أن فرق (التخلص من المتفجرات) المشكلة من وزارتي (الدفاع) و(الداخلية) والحرس الوطني الكويتي تعاملت مع (24) بلاغا ميدانيا يتعلق بسقوط شظايا جراء الاعتراضات الدفاعية بإجمالي 298 بلاغا منذ بداية العدوان فيما تم تشغيل صافرات الإنذار في البلاد أخيرا (8) مرات بإجمالي (75) مرة.

وأكد العميد ناصر بوصليب أن وزارة الداخلية على أتم الجاهزية الكاملة بمختلف قطاعاتها مع استمرار العمل الميداني والتنسيق المشترك بين جهات الدولة داعيا الجميع إلى التحلي بالهدوء واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتعاون مع الجهات المختصة حفاظا على أمن الوطن وسلامة الجميع.