سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا عصر اليوم من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة اطمأن خلاله فخامته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأراضي والأجواء الجوية الكويتية.

مجددا فخامته استنكار وإدانة الجمهورية الفرنسية الشديدين لهذا التعدي الآثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومؤكدا على وقوف الجمهورية الفرنسية الصديقة إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وصون أمنها واستقرارها واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة الكويت.

هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة على ما أبداه فخامته من تضامن صادق ومواقف داعمة إلى جانب دولة الكويت خلال فترة تعرضها للهجمات الأخيرة متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما تم خلال الإتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.