“التجارة” تؤكد استقرار الأسعار وعدم رصد أي زيادة فيها

من الجولات الميدانية على الجمعيات التعاونية

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد عدم رصد أي زيادة في الأسعار مشددة على التزام الجمعيات التعاونية بالتعليمات الصادرة بشأن تثبيت أسعار المنتجات الأساسية في إطار حرصها على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في (التجارة) فيصل الأنصاري في تصريح صحفي عقب عدة جولات ميدانية على الجمعيات التعاونية رفقة فرق المفتشين إن “الوزارة لم تلحظ أي زيادة في الأسعار”.

وأضاف الأنصاري أن “الجولات جاءت بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون لضمان تلبية جميع احتياجات مراكز التموين الـ92 وتزويدها بكافة المستلزمات الغذائية مع تسهيل الإجراءات للجمعيات لضمان وصول المخزون للأسواق المركزية”.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية تعمل بتنسيق مستمر لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين في كافة المناطق من خلال متابعة المخزون وتسهيل حركة التوريد بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسواق خلال المواسم الاستهلاكية.

وأكد أن هناك تعاونا مباشرا مع المطاحن الكويتية لزيادة إنتاج الخبز وتوفيره بكميات كافية في جميع مراكز التموين بما يلبي الطلب المحلي ويضمن استمرار توافر الخبز الطازج للمواطنين والمقيمين.

وشدد الأنصاري أن الجولات الرقابية ستستمر خلال الفترة المقبلة للتأكد من تثبيت الأسعار والالتزام بأسعار المنتجات الأساسية وغيرها ومنع أي تجاوزات أو مخالفات بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.