بنك الخليج يؤكد استمرارية أعماله ومواصلة خدماته للأفراد والشركات

بنك الخليج

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، أكد بنك الخليج أن أنظمته المصرفية وبنيته التحتية التقنية تعمل بكامل الجاهزية، بما يضمن للعملاء من الأفراد والشركات إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان عبر شبكة فروعه وقنواته الرقمية المختلفة.

وأوضح البنك أنه قام بتفعيل خطط استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر وفق الإجراءات المعتمدة، بما يكفل استقرار العمليات التشغيلية واستمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء داخل وخارج دولة الكويت دون انقطاع، وذلك بما يتماشى مع توجيهات بنك الكويت المركزي.

وانطلاقاً من حرصه على توفير تجربة مصرفية متكاملة وسهلة الوصول في مختلف الظروف، يتيح بنك الخليج عبر تطبيقه على الهاتف المحمول للأفراد والشركات باقة شاملة من الخدمات المصرفية الرقمية، تشمل إدارة الحسابات والبطاقات، والاطلاع على تفاصيل التمويل وجداول السداد، إلى جانب تنفيذ التحويلات المصرفية وسداد المدفوعات وغيرها من الخدمات .

كما يوفر التطبيق مجموعة من المزايا المتقدمة، من بينها خدمات الدفع والتحصيل السريعة وتقسيم الفواتير بكل سهولة وأمان، فضلاً عن خدمة «ومض» للدفع الفوري التي تتيح تحويل الأموال مباشرة من حساب إلى آخر باستخدام رقم الهاتف المسجل، وذلك في أي وقت ومن أي مكان.

ويستفيد عملاء بنك الخليج كذلك من شبكة أجهزة السحب الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت لإنجاز العمليات الأساسية، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي التفاعلي (ITM) التي تتيح تنفيذ طيف واسع من المعاملات المصرفية، مثل السحب والإيداع النقدي، وصرف وإيداع الشيكات، والتحويل بين الحسابات، وتسديد معاملات بطاقات الائتمان، فضلاً عن إمكانية التواصل مع موظفي الخدمة عبر مكالمات مرئية عالية الدقة للإجابة عن الاستفسارات.

وفي الإطار ذاته، أكد البنك استمرارية العمل عبر شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، والتي يتجاوز عددها 45 فرعاً، باستثناء فرعي «الفرع الرئيسي» و«فرع الكريستال» واللذان تم إيقاف العمل بهما لحين إشعار أخر. كما يواصل مركز الاتصال تقديم خدماته للعملاء على مدار الساعة (24/7 ) .

وشدد بنك الخليج على أهمية متابعة قنواته الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات إضافية خلال الفترة المقبلة، مجدداً التزامه بالحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية موثوقة وعالية الكفاءة للعملاء في جميع الأوقات وتحت مختلف الظروف.