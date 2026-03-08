مصر تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية واستمرار اغلاق المسجد الأقصى

جماعات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

دانت مصر بأشد العبارات اليوم الأحد اعتداءات التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم في تصعيد خطير لأعمال العنف التي تستهدف المدنيين بالضفة الغربية في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

واعتبرت ان استمرار قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه لعدة أيام متتالية يمثل انتهاكا واضحا للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وجددت الوزارة في هذا السياق تحذيرها من مخاطر استمرار هذه السياسات والإجراءات التصعيدية على الأمن و الاستقرار في المنطقة.