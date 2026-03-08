“بوبيان” يؤكد استمرار عملياته المصرفية بكفاءة عالية عبر جميع القنوات المصرفية

بنك بوبيان

أكد بنك بوبيان جاهزية عملياته التشغيلية واستمرار تقديم خدماته المصرفية بكفاءة عالية عبر جميع القنوات، بما يضمن استقرار الخدمات وتلبية احتياجات العملاء.

وأوضح البنك أن منظومته التشغيلية تعتمد على بنية تقنية متطورة وإجراءات تشغيلية يتم تحديثها واختبارها بشكل دوري لضمان جاهزية الأنظمة والبنية التحتية التقنية، بما يسهم في المحافظة على استقرار الأداء واستمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وموثوقية.

وأشار إلى أن جميع القنوات الرقمية للبنك تعمل على مدار الساعة، حيث يمكن للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة عبر تطبيق بوبيان والخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يشمل التحويلات المالية وسداد المدفوعات وإدارة الحسابات والبطاقات، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تتيح تجربة مصرفية مرنة وسريعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وتشمل المنظومة الرقمية للبنك “مساعد”، المساعد الرقمي في تطبيق بوبيان، والذي يتيح للعملاء إنجاز عدد من المعاملات المصرفية والاطلاع على المعلومات والخدمات المختلفة بسهولة وسرعة، إلى جانب الإجابة على استفساراتهم، بما يعزز تجربة مصرفية رقمية متكاملة ومتاحة على مدار الساعة.

وأكد البنك أن مراكز الاتصال تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم للعملاء والرد على استفساراتهم، إلى جانب استمرار عمل شبكة الفروع وأجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، بما يضمن توفير الخدمات المصرفية عبر قنوات متعددة تلبي احتياجات العملاء المختلفة.

وفي إطار حرصه على التواصل المستمر مع العملاء، أوضح البنك أنه يواصل تزويد الجمهور بكافة المستجدات والمعلومات عبر منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعزز مستوى الوعي ويتيح للعملاء متابعة أي تحديثات تتعلق بالخدمات المصرفية أو القنوات المتاحة.

واختتم البنك بالتأكيد على التزامه الكامل بمواصلة تقديم خدماته المصرفية بصورة طبيعية، مع جاهزية فرق العمل المختلفة لضمان استمرارية العمليات التشغيلية والحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.