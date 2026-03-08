طيران الجزيرة تحول عملياتها إلى مطار القيصومة السعودي بعد إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا

أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية تحويل عملياتها إلى مطار القيصومة في مدينة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية بعد حصولها على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة في المملكة ودولة الكويت في ظل الإغلاق المؤقت للأجواء الكويتية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة براثان باسوپاثي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذه الخطوة تأتي حرصا على إعطاء الأولوية لسفر الكويتيين والمقيمين من وإلى الكويت عبر مطار القيصومة برا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأوضح باسوپاثي أن تحويل العمليات إلى مطار القيصومة يأتي في وقت لا تزال العمليات في مطار الكويت الدولي متوقفة ما أدى إلى بقاء عدد من المسافرين عالقين في دول مختلفة إضافة إلى وجود مقيمين ومسافرين داخل الكويت يرغبون في العودة إلى بلدانهم.

وذكر أن المسافرين عند وصولهم إلى مطار القيصومة الذي يبعد نحو ساعتين ونصف الساعة برا عن الكويت يمكنهم استكمال رحلتهم برا إلى داخل البلاد كما يستطيع الراغبون في مغادرة الكويت التوجه برا إلى المطار للصعود على متن رحلات طيران الجزيرة ومتابعة السفر إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة الشركة مع ضرورة حمل تأشيرة سارية لدخول المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن فرق الشركة تعمل على مدار الساعة لتفعيل خطط الطوارئ وتحديد حلول سفر آمنة وعملية للعملاء منذ بداية التطورات الإقليمية الراهنة مؤكدا أن تشغيل الرحلات من مطار القيصومة سيسهم في إعادة ربط المسافرين بمنازلهم وعائلاتهم مع الحفاظ على سلامتهم كأولوية قصوى.

وثمن التسهيلات والموافقات التي حصلت عليها الشركة لافتا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في الكويت والسعودية لدعم المسافرين واستعادة الربط الجوي بطريقة مسؤولة وآمنة.

وأفاد بأن الشركة تدرس التعاون مع مشغلي الحافلات لإطلاق خدمات نقل بري إلى مطار القيصومة لتوفير خيارات إضافية للعملاء الذين لا يخططون للقيادة بأنفسهم على أن يتم حجز تذاكر النقل بشكل مستقل.

وأكد باسوپاثي أن طيران الجزيرة فعلت في وقت سابق خطط الاستجابة للطوارئ حيث جرى تجهيز الطائرات وأطقم العمل لدعم حركة المسافرين فور الحصول على الموافقات التشغيلية.

وبين أن الشركة تواصل متابعة التطورات عن كثب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على أن يتم الإعلان قريبا عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بجداول الرحلات وإجراءات الحجز وترتيبات السفر عبر القنوات الرسمية للشركة.