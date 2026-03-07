الدوري الإسباني: جمال يقود برشلونة الى مواصلة صحوته وإعادة الفارق الى 4 نقاط بينه وبين ريال مدريد

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

قاد المهاجم الدولي لامين جمال فريقه برشلونة الى مواصلة صحوته وإعادة الفارق إلى أربع نقاط بين وبين مطارده المباشر ريال مدريد عندما سجل له هدف الفوز الثمين على مضيفه أتلتيك بلباو 1-0 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل جمال هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة في الدقيقة 68 رافعا رصيده الى 14 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وهو الفوز الثالث تواليا للنادي الكاتالوني المقبل على زيارة نيوكاسل الانكليزي الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والـ22 في الليغا هذا الموسم فرفع رصيده الى 67 نقطة مقابل 63 للنادي الملكي الفائز على مضيفه سلتا فيغو 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

واستمرت عقدة بلباو أمام النادي الكاتالوني حيث فشل في التغلب عليه في المباريات الـ13 الأخيرة في الدوري، والأمر ذاته بالنسبة الى مدربه إرنستو فالفيردي الذي أخفق للمرة السادسة عشرة من أصل 20 مباراة في التغلب على برشلونة الذي سبق له تدريبه في الفترة بين 2017 و2020.

وكان بلباو الطرف الافضل في الشوط الاول وكان قريبا من هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس جوان غارسيا أبرزها قطعه انفرادا لسيلتون سانشيس داخل المنطقة (35).

وكاد فيران توريس يفتتح التسجيل بطريقة رائعة عندما تابع كرة من ركلة ركنية بكعبه (45+1).

ودفع المدرب الالماني لبرشلونة هانزي فليك بلاعب الوسط بيدري مطلع الشوط الثاني فتحسن الأداء وكاد الدولي الانكليزي ماركوس راشفورد يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس أوناي سيمون قبل ان يشتتها الدفاع (47).

ورد البديل أويهان سانسيت بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة تصدى لها غارسيا (53)، ثم تصدى الاخير لتسديدة للاعب نفسه من مسافة قريبة (59).

ودفع فليك بالثلاثي فيرمين لوبيس والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا مكان داني أولمو وتوريس وراشفورد (62).

ونجح جمال في منح التقدم لبرشلونة عندما تلقى كرة من البديل بيدري داخل المنطقة فسددها قوية رائعة بيسراه ارتطمت بالقائم الايمن البعيد للحارس سيمون وعانقت الشباك (68).

فوز ثالث تواليا لأتلتيكو أيضا

وواصل أتلتيكو مدريد بدوره صحوته بفوز ثالث تواليا وصعب على ضيفه ريال سوسييداد 3-2.

وتقدم رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني مرتين عبر المهاجم الدولي النروجي ألكسندر سورلوث (5)، رافعا رصيده الى 10 اهداف، والارجنتيني نيكولاس غونساليس (67)، لكن ريال سوسييداد رد بسرعة في المناسبتين بواسطة كارلوس سولر (9) وقائده البديل الدولي ميكل أويارسابال (68) رافعا غلته الى 11 هدفا، قبل أن يخطف غونساليس هدف الفوز (81).

وقال غونزاليس لقناة “موفيستار”: “مرّ وقت منذ هدفي الأخير، لذا من الجيّد أنني تمكنت من التسجيل اليوم في هذا الملعب وأمام هؤلاء الجماهير. أنا سعيد جدا، وسأعود الى المنزل سعيدا أيضا بأداء الفريق، فنحن نظهر في كل مباراة ما نريده وما نستطيع فعله”.

وهو الفوز الثالث تواليا لأتلتيكو مدريد في الدوري والسادس عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 54 نقطة منفردا بالمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام فياريال الذي يستضيف إلتشي الأحد، فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 35 نقطة في المركز الثامن بفارق الاهداف امام أتلتيك بلباو الذي يستضيف برشلونة المتصدر لاحقا.

وهي الخسارة الثانية فقط لريال سوسييداد بقيادة مدربه بيليغرينو ماتاراسو في 14 مباراة تحت قيادته.

وأكد أتلتيكو مدريد استعداده الجيد لاستضافة توتنهام الانكليزي الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت المواجهة بين أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد بروفة لقمتهما المرتقبة في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك في 18 نيسان/أبريل المقبل في إشبيلية.

وأفلت أوساسونا من فخ ضيفه ريال مايوركا عندما قلب تخلفه بثنائية نظيفة الى تعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع.

وكان ريال مايوركا في طريقه الى تحقيق فوز ثمين عندما تقدم بهدفين لمهاجمه الدولي الكوسوفي فيدات موريكي (35 و61) رافعا رصيده الى 16 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق سبعة اهداف خلف المهاجم الفرنسي لريال مدريد كيليان مبابي المتصدر.

لكن أوساسونا تدارك الموقف في الدقائق الخمس الأخيرة بتقليصه الفارق عبر كيكي بارخا (89)، ثم إدراكه التعادل بواسطة الكرواتي أنتي بوديمير (90+4).

ورفع بوديمير رصيده الى 13 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم برشلونة لامين جمال.

ولعب الفريقان بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجم ريال مايوركا يان فيرجيلي (73)، ومهاجم أوساسونا راوول غارسيا (82).

وعزز أوساسونا موقعه في المركز العاشر برصيد 34 نقطة مقابل 25 نقطة لريال مايوركا الثامن عشر.

وانتظر جيرونا الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لاستغلال النقص العددي في صفوف مضيفه ليفانتي وإدراك التعادل بواسطة لاعب وسطه جويل روكا.

وتقدم أصحاب الارض منذ الدقيقة 50 بواسطة المهاجم كارلوس إيسبي، تلقوا ضربة موجعة بطرد لاعب الوسط أندر اولاساغاستي في الدقيقة 59.

ورفع جيرونا رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 22 نقطة لليفانتي التاسع عشر قبل الاخير.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات خيتافي مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع رايو فايكانو، وفالنسيا مع ألافيس، على أن تختتم الإثنين بلقاء إسبانيول مع ريال اوفييدو.