سمو رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالا مع نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

أجرى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

واطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا بعد الهجوم الإيراني الآثم والتجاوزات المتواصلة التي استهدفت الأراضي الكويتية والإماراتية ومجالهما الجوي.

وقد أعرب الجانبان عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذه التعديات السافرة والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وضرورة وقف هذا التصعيد الخطير مؤكدين سموهما على تسخير كافة الطاقات لدعم أمن المنطقة وصون استقرارها.