وزيرة الشؤون تتفقد جمعيات تعاونية في محافظتي حولي والعاصمة للاطمئنان على توافر السلع

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة د. أمثال الحويلة في لقطة جماعية مع مسؤولي الجمعية خلال الجولة

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت بجولة ميدانية شملت عددا من الجمعيات التعاونية في محافظتي حولي والعاصمة للاطلاع على سير العمل ومستوى توفر السلع والمواد الغذائية.

وقالت وزارة الشؤون في بيان صحفي إن الجولة تأتي في إطار توجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة الأوضاع الميدانية في الجمعيات التعاونية والاطمئنان على استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين.

واطلعت الحويلة خلال الجولة برفقة الوكيل المساعد لشؤون التعاون في الوزارة الدكتور سيد عيسى على آلية عرض وتوفير المواد الغذائية الأساسية وتوفير السلع بشكل منتظم واستقرار المخزون علاوة على التأكد من الاهتمام بترتيب الأرفف ونظافة الأسواق وإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية.

والتقت الحويلة عددا من المسؤولين والعاملين في الجمعيات وتابعت سير العمل وشددت على أهمية استمرار الجاهزية ومتابعة المخزون لضمان انسيابية توفر المواد الغذائية في مختلف الأوقات.

كما التقت عددا من المواطنين خلال الجولة واستمعت إلى ملاحظاتهم وتلمست احتياجاتهم في إطار حرصها على المتابعة الميدانية المباشرة والاطلاع على أوضاع السوق.

وأكدت الحويلة أن وزارة الشؤون تواصل متابعتها الميدانية للجمعيات التعاونية في المحافظات الست للتأكد من استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية بما يعزز الطمأنينة مشيرة إلى أن هذه الزيارات ستستمر دوريا لتشمل كل المحافظات.

ودعت المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.