سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك إسبانيا

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة أدان خلاله الهجمات الإيرانية على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي مؤكدا دعم بلاده الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحفظ سيادتها وأمنها.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة معبرا سموه عن خالص شكره لجلالته على هذه البادرة الطيبة والموقف الثابت الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها.