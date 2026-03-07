سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدةسمو أمير البلادسمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اطمأن خلاله سموه على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم كما اطمأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق وذلك بعد الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأراضي الكويتية والإماراتية ومجالهما الجوي.

وقد جدد الجانبان استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والذي يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها مؤكدين سموهما على تسخير كافة إمكانياتهما وطاقاتهما لدعم أمن البلدين الشقيقين وصون استقرارهما وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

كما تم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالوضع الراهن في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها.