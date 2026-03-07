بيت الزكاة: استئناف توزيع وجبات إفطار الصائم في المستشفيات وللعاملين بمطار الكويت الدولي بعد تعليقه احترازيا نظرا للظروف الراهنة

بيت الزكاة الكويتي

أعلن بيت الزكاة الكويتي اليوم السبت استئناف توزيع وجبات إفطار الصائم في المستشفيات وعلى العاملين في مطار دولة الكويت بعد تعليقه “احترازيا” نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد إثر العدوان الإيراني السافر.

وقال المدير العام لبيت الزكاة بالتكليف الدكتور ماجد العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بيت الزكاة استأنف توزيع وجبات إفطار الصائم مواصلة لرسالته الإنسانية في خدمة الصائمين وإحياء روح التكافل في المجتمع الكويتي.

وأوضح العازمي أن قرار التعليق المؤقت لتوزيع وجبات إفطار الصائم جاء حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين وتنظيما للعمل الخيري بما يواكب المستجدات.