الرئيس المصري: تضامن كامل مع الدول العربية الشقيقة ورفض قاطع لأي اعتداءات تتعرض لها

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت دعم بلاده لسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها معربا عن التضامن الكامل مع الدول العربية الشقيقة والرفض القاطع لأي اعتداءات تتعرض لها.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس تناولا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية احتواء التصعيد الراهن الذي تشهده المنطقة موكدا موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار حفاظا على مقدراتها ومستقبلها.

وحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لاستمرار التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي مشيرا إلى الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف لاحتواء التوتر والتصعيد.

وذكر البيان أن الرئيس القبرصي ثمن من جانبه التحركات المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد موكدا حرص بلاده على مواصلة التشاور الوثيق مع مصر وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وسبل خفض التوتر.

وفي هذا السياق شدد الرئيسان على ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ المرحلة الثانية منه بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية من دون عوائق والإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص إلى جانب العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء تولي قبرص الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حاليا.

وتطرق الرئيسان أيضا إلى جوانب التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الشراكة القائمة بينهما.