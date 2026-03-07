الحرس الوطني: قواتنا تقوم بحماية وتأمين المواقع الحيوية وتقدم الدعم والإسناد لكافة جهات الدولة

المتحدث باسم الحرس الوطني مدير مديرية التوجيه المعنوي العميد د. جدعان فاضل

أكد المتحدث باسم الحرس الوطني مدير مديرية التوجيه المعنوي العميد الدكتور جدعان فاضل أن قوات الحرس الوطني تقوم بحماية وتأمين المواقع الحيوية وتقديم الدعم والإسناد لكافة جهات الدولة وعلى رأسها وزارتي (الدفاع) و(الداخلية) وقوة الإطفاء العام.

وأضاف جدعان خلال الإيجاز الإعلامي الثاني المشترك لمركز التواصل الحكومي بشأن الأحداث الراهنة اليوم السبت أنه منذ بداية الأزمة وجهت قيادة الحرس الوطني بتفعيل خطط الطوارئ الموضوعة مسبقا للتعامل مع الأزمات لرفع حالة الاستعداد القتالي وتعزيز حماية المواقع الحيوية.

وأوضح أنه بعد الاعتداء الآثم على دولة الكويت من الجانب الإيراني تم تشديد الحراسة والإجراءات الأمنية في المواقع الحيوية والمعسكرات واستلام مهام ومواقع جديدة كدعم وإسناد لوزارتي (الدفاع) و(الداخلية) إذ قمنا بتشكيل (قوة واجب) تغطي ما لا يقل عن 27 موقعا.

وذكر أن رجال الحرس الوطني قاموا فجر اليوم بالتعامل مع طائرة مسيرة وإسقاطها من دون أي أضرار بشرية أو مادية وذلك في أحد مواقع قوى الواجب التي يقوم الحرس الوطني بدعم وإسناد وزارات الدولة فيها كما تم تشكيل فرق خاصة لدعم وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني للتعامل مع بقايا الطائرات المسيرة وشظايا الصواريخ بعد إسقاطها.

وطمأن العميد جدعان المواطنين والمقيمين بأن “القراءات إلى هذه الساعة ضمن المعدلات الطبيعية” مشيرا إلى أن مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي في الحرس الوطني على جاهزية تامة على مدار الساعة بالتعاون مع (الدفاع) و(الداخلية) و(الصحة) من خلال الكوادر المتخصصة والمعدات والأجهزة المتطورة التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث يقوم بمتابعة الحالة الإشعاعية وتقديم القراءات المستمرة عن طريق محطات الرصد البرية والبحرية للأجواء والمياه الإقليمية الكويتية ورصد أي مخاطر وتقديم الإنذار المبكر للجهات المختصة من خلال خط ساخن على مدار الساعة.

وأكد أن سلاح الطيران العمودي في الحرس الوطني على جاهزية تامة لتلبية النداء وتقديم الدعم والإسناد في مهام الإنقاذ والنقل الجوي والإسعاف والإطفاء.

وأفاد بأن مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني قامت برفع درجة الاستعداد وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة وتنفيذ خطط الطوارئ إلى جانب دعم المخزون الاستراتيجي لبنك الدم من خلال إطلاق وتنظيم حملات للتبرع بالدم في مختلف معسكرات الحرس الوطني كما تم تجهيز المستشفى الميداني بالتنسيق مع وزارة الصحة في حال الاحتياج لتشغيله في موقعين شمال البلاد وجنوبها.

وبين أنه في الوقت نفسه تم تفعيل الخطط لوحدة إسناد أجهزة الدولة لدعم الجهات الحيوية تفعيلا لبروتوكولات التعاون الموقعة معها خاصة أنه قد تم تدريب منتسبي الحرس الوطني على التعامل مع مثل هذه الأزمات من خلال تشغيل المرافق الحيوية وخدمات النقل والتوزيع.

وأوضح العميد جدعان أن من هذه المرافق مصنع الغاز المسال في منطقة الشعيبة ومؤسسة الموانئ الكويتية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ووزارة التجارة والصناعة (مراكز التموين) ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للطيران المدني وكذلك شركة (كافكو) لتزويد الطائرات بالوقود بما يضمن انسيابية العمل في هذه الجهات وتوفير جميع الاحتياجات.

وأكد أن فرع الإطفاء في الحرس الوطني على جاهزية تامة بالمعدات والقوى المدربة لتقديم الدعم والإسناد إلى قوة الإطفاء العام وذلك بعد التدريب المسبق والتعايش الميداني لرجال الإطفاء في الحرس الوطني في مختلف مواقع قوة الإطفاء العام للتعامل مع مختلف الحوادث وإسناد (الإطفاء) عند الحاجة.

وأشار العميد جدعان إلى أنه وفي إطار المسؤولية المجتمعية تم تنفيذ حملات توعوية موجهة لمنتسبي الحرس الوطني وللمواطنين والمقيمين بهدف رفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية وطرق التعامل مع الحالات الطارئة إضافة إلى تعزيز روح التعاون والتكاتف.

وذكر أنه تعزيزا للوعي المجتمعي قامت مديرية التوجيه المعنوي بإعداد رسائل توعوية بمختلف اللغات الأجنبية إضافة إلى لغة الإشارة حرصا على إيصال المعلومات إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن الحرس الوطني وتنفيذا لتوجيهات قيادته وتحقيقا لأهداف خططه الاستراتيجية يعد جهاز الإسناد الأول لأجهزة الدولة حيث تم تفعيل هذا الدور بالتعاون مع مختلف الجهات بما يضمن استمرارية عملها دون انقطاع وتعزيز مستوى الحماية والدعم اللوجستي والبشري لها بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأكد العميد جدعان أن هذه الخطط الموضوعة التي تم تدريب رجال الحرس الوطني عليها تهدف إلى الحفاظ على أمن وسيادة دولة الكويت مطمئنا الجميع بأن “الوطن الغالي في أيد أمينة بفضل الله ثم بقيادته الحكيمة وجهود رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وتكاتف شعب الكويت الوفي”.