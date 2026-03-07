الداخلية: الجهات الأمنية والعسكرية تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة بدرجة عالية من الجاهزية والتنسيق

المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب

أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب أن الجهات الأمنية والعسكرية في الدولة تواصل عملها على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة وبدرجة عالية من الجاهزية والتنسيق لمتابعة المستجدات والتعامل مع أي طارئ بما يضمن الحفاظ على الأمن وسلامة الجميع.

وقال العميد بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي الثاني المشترك لمركز التواصل الحكومي بشأن الأحداث الراهنة اليوم السبت أن مختلف الأجهزة والمؤسسات الخدمية تعمل بكامل طاقتها لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع مع استعدادها للتعامل مع أي طارئ وفق الخطط المعتمدة.

وأضاف أنه ابتداء من منتصف ليلة يوم أمس الجمعة تعاملت (الفرق الميدانية للتخلص من المتفجرات) المشكلة من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني مع 64 بلاغا ميدانيا يتعلق بسقوط شظايا وأجسام غريبة ليصل العدد الإجمالي إلى 229 بلاغا منذ بداية العدوان الإيراني جميعها تم التعامل معها “بسرعة وكفاءة”.

وبين العميد بوصليب أن الإدارة العامة للدفاع المدني قامت بتشغيل 17 صافرة إنذار ليكون الإجمالي 67 صافرة إنذار منذ بداية العدوان هدفت إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد قررت تمديد سمات الزيارة الخاصة بالمقيمين المنتهية أو التي أوشكت على الانتهاء لمدة شهر تلقائيا اعتبارا من 28 فبراير الماضي دون رسوم أو فرض غرامات مالية إضافة إلى منح المقيمين المتواجدين خارج البلاد إذن غياب إضافي لمدة ثلاثة أشهر عبر النظام الآلي مع إمكانية تمديد هذه المدد وفق تطورات الأوضاع.

وقال العميد بوصليب إن وزارة الداخلية تهيب بالجميع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدم تداول أو نشر أي محتوى يتعلق بالعمليات العسكرية أو الصواريخ أو المقاطع والصور التي قد تثير الفتنة أو تحرض على الطائفية.

وأردف قائلا إن “هذه الأفعال تشكل مخالفة صريحة للقانون وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية” داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أي محتوى من شأنه الإضرار بالأمن أو المساس بالوحدة الوطنية.

وابتهل العميد بوصليب بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعم الأمن والسلام وأن ينصرها على كل من أراد بها سوء.