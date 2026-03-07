الأرصاد الجوية: توقع استمرار هطول الأمطار المتفرقة والرعدية أحيانا حتى منتصف الليل من يوم غد الأحد

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار هطول الأمطار المتفرقة على أن تكون رعدية أحيانا وذلك حتى منتصف الليل من يوم غد الأحد.

وقال مدير (الإدارة) بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر اعتبارا من اليوم السبت بامتداد منخفض جوي سطحي مع كتلة هوائية دافئة ورطبة يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة “رعدية أحيانا” تكون ذروتها فجر الغد.

وأشار العلي إلى احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق على أن تستمر هذه الحالة حتى منتصف الليل من يوم الأحد ثم يبدأ بعدها التحسن التدريجي في حالة الطقس.

وأفاد بأن درجات الحرارة العظمي المتوقعة بين 23 و25 درجة مئوية أما الصغرى بين 13 و15 درجة مئوية.