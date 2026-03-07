الأردن يقول إن الصواريخ والمسيرات الايرانية استهدفت منشآته الحيوية ولم تكن عابرة

مقاتلات أردنية

اتهمت عمان إيران السبت باستهداف منشآته الحيوية، مؤكدا أن صواريخها ومسيراتها ال119 التي أطلقت على الأردن لم تكن عابرة.

وقال مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري في مؤتمر صحافي إن “إيران استهدفت خلال أسبوع أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ب 119 صاروخا وطائرة مسيرة”، مشيرا الى أن سلاح الجو في القوات المسلحة الأردنية تمكّن من اعتراض وتدمير 108 صواريخ ومسيرات.

وأضاف “الصواريخ والمسيرات التي استهدفت الأردن كانت موجهة على أهداف أردنية بحتة، ولم تكن صواريخ عبور كما يظن البعض”، بل استهدفت “مواقع ومنشآت حيوية داخل الأراضي الأردنية”.