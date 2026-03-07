وزير الدفاع يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

أجرى وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الأمنية الحالية.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم السبت أنه جرى خلال الاتصال أيضا بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وأكد وزير الدفاع وفق البيان وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.