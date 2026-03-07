سمو ولي العهد يقوم بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يقوم بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني

قام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني يرافقه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن حمد سالم البرجس وكبار قادة الحرس الوطني.

ونقل سمو ولي العهد حفظه الله خلال الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها الحرس الوطني في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة كما اطلع سموه على إيجاز مفصل حول آخر المستجدات وآلية تعامل قوات الحرس الوطني مع الاعتداءات الآثمة التي تستهدف دولة الكويت خلال هذه الفترة وما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية حاسمة لحماية مقدرات البلاد الحيوية وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار.

وأشاد سموه حفظه الله بما يبذله منتسبو الحرس الوطني من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة في أداء واجبهم الوطني مقدرا شجاعتهم ويقظتهم العالية في الذود عن أمن الوطن وحماية استقراره وصون مكتسباته.

وأكد سموه حفظه الله أن ما يقدمه منتسبو الحرس الوطني من تفان وإخلاص وكفاءة ميدانية يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة ليكونوا دائما السند المنيع والدرع الحصين للبلاد.

سائلا سموه حفظه الله المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما تضرع سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ومغفرته والذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن وصونا لعزته ورفعته وأن يحفظ الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها من كل مكروه وسوء.

وقد رافق سمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير الدفاع.