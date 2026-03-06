دولة الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبان بالبحرين تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبان في مملكة البحرين الشقيقة تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية المشاركين في مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صادر عنها اليوم تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين ودعمها لكافة الإجراءات المتخذة لحفظ أمن واستقرار دول مجلس التعاون مشددة على رفضها القاطع لكافة الأعمال التي من شأنها المساس بأمن دول المجلس وزعزعة استقرار المنطقة.