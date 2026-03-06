وزير الدفاع يبحث هاتفيا مع وزير الجيوش وشؤون المحاربين القدامى في فرنسا موضوعات مشتركة

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

تلقى وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من وزير الجيوش وشؤون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية الصديقة كاترين فوتران.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي أن الشيخ عبدالله الصباح بحث مع الوزير كاترين فوتران موضوعات ذات اهتمام مشترك بما في ذلك مناقشة إمكانية تقديم تعزيزات دفاعية في إطار التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين.

وثمن وزير الدفاع الكويتي هذا الاتصال مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت بالجمهورية الفرنسية الصديقة ومؤكدا عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.