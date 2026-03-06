جمعية الإصلاح الاجتماعي تطلق حملة للتبرع بالدم في بنك الدم المركزي بالجابرية دعما للقطاع الصحي بدولة الكويت

جمعية الإصلاح الاجتماعي تطلق حملة للتبرع بالدم

أطلقت جمعية الإصلاح الاجتماعي ممثلة في مكتب التعاون الإسلامي اليوم الجمعة حملة للتبرع بالدم تحت شعار (تبرعك بالدم واجب وطني) وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي في منطقة الجابرية وبمشاركة عدد من المتطوعين وأبناء المجتمع دعما للقطاع الصحي وتعزيزا لقيم التكافل والتضامن.

وقال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الدكتور خالد المذكور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة تأتي انطلاقا من إيمان (الجمعية) بدورها الوطني والإنساني وحرصها على تعزيز قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع مشيرا إلى أن “التبرع بالدم يمثل صورة سامية من صور العطاء الإنساني لما له من أثر مباشر في إنقاذ حياة المرضى وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لهم”.

وأضاف المذكور أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تحرص من خلال هذه المبادرات على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة مؤكدا أن تكامل الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار إلى أن “جمعية الإصلاح الاجتماعي تواصل كذلك دعم جهود الدولة في مجالات متعددة من بينها مساندة جهاز الدفاع المدني والمشاركة في تجهيز الملاجئ ضمن مبادرات تهدف إلى تعزيز الجاهزية المجتمعية وترسيخ ثقافة الاستعداد والتعاون بمواجهة الطوارئ حفاظا على سلامة المجتمع واستقراره”.