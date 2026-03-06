×
سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ملك بلجيكا أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا
تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا الصديقة أدان خلاله بشدة الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي ومؤكدا جلالته دعم بلاده الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحفظ سيادتها وأمنها.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لجلالته معبرا سموه عن خالص شكره على هذه البادرة الطيبة والموقف الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها.

