سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

أجرى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء اليوم.

نقل خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة كما اطمأن سموه خلال الاتصال على المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها وشعبها الكريم معربا سموه حفظه الله عن إدانة دولة الكويت للاعتداءات السافرة على دول المنطقة والتي تمثل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية ولسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها ولما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد سموه حفظه الله خلال الإتصال ضرورة الحفاظ على الأمن المشترك والرفض التام لكل ما من شأنه أن يضر المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال التوترات الأمنية في المنطقة معتبرا سموه حفظه الله الاعتداء على دول الخليج هو اعتداء على دولة الكويت مشيرا إلى أنه بحكمة قادتنا سوف نتجاوز هذه المرحلة بكل قوة وثبات بإذن الله منوها على أهمية تعزيز التنسيق الخليجي المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.