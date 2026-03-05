الجمارك: ضوابط وإجراءات أمنية معززة لضمان سلامة البنية التحتية الرقمية وحماية الأنظمة الجمركية

الإدارة العامة للجمارك

أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم الخميس تطبيقها ضوابط وإجراءات أمنية معززة على جميع الأنظمة والتطبيقات المعمول بها في الإدارة وذلك لضمان سلامة البنية التحتية الرقمية وحماية الأنظمة الجمركية من أي مخاطر إلكترونية محتملة.

وذكرت (الجمارك) في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن هذه الضوابط والإجراءات تأتي عملا بالتوجيهات الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني وفي ظل المستجدات والظروف الإقليمية الراهنة.

وأكدت أن جميع الأنظمة الجمركية تعمل بكفاءة عالية وبشكل طبيعي دون تسجيل أي تأثيرات أو اختراقات مع استمرار المتابعة الفنية والتقنية على مدار الساعة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والأمان.