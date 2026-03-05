وزير التجارة يؤكد استقرار المنتجات الزراعية المحلية وجاهزية التوريد

أكد وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الخميس أن أوضاع المنتجات الزراعية المحلية تشهد استقرارا ملحوظا وتؤكد كفاءة منظومة التوريد وجاهزيتها لتأمين احتياجات المستهلكين بصورة منتظمة وذلك في ظل الظروف الحالية وتطورات الأحداث في المنطقة.

وأضاف الوزير بودي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال زيارته التفقدية إلى سوق اتحاد المزارعين في منطقة العارضية أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة سير العمل وحركة تداول المنتجات الزراعية المحلية والاطمئنان على انسيابية التوريد وانتظام عمليات البيع.

وشدد على أن الوزارة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لدعم منظومة الأمن الغذائي وضمان انسيابية وانتظام الإمدادات بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين وتعزيز استقرار السوق المحلي.

وشملت جولة الوزير برفقه رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين أحمد العدواني الاطلاع على حجم الكميات المعروضة من المنتجات الزراعية الكويتية وآليات الفرز والتوزيع وإجراءات التخزين والنقل بما يعزز كفاءة سلسلة الإمداد ويضمن استمرارية تدفق المنتجات إلى الأسواق.

وتأتي هذه المتابعة ضمن جهود الوزارة لمراقبة الأسعار وآليات العرض والطلب بما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق ودعم حماية المستهلكين.