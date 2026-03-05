وزير المالية يتفقد عددا من ملاجئ الطوارئ بمجمع الوزارات ويطلع على التجهيزات اللوجستية وأنظمة السلامة والإمداد

وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي يتفقد عددا من ملاجئ الطوارئ بمجمع الوزارات

قام وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الخميس بجولة تفقدية على عدد من ملاجئ الطوارئ في مجمع الوزارات حيث اطلع على التجهيزات اللوجستية والخدمية المتوفرة داخلها.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن الوزير الرفاعي اطلع خلال الجولة على أنظمة السلامة ووسائل الإمداد الأساسية وآليات التشغيل في حالات الطوارئ مؤكدا ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بما يضمن سلامة الموظفين والمراجعين.

ونقل البيان عن الوزير الرفاعي تأكيده ضرورة الالتزام بأفضل معايير السلامة وإدارة الأزمات حرصا على تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل مجمع الوزارات.

وأكد البيان استمرار وزارة المالية في متابعة سير العمل بمختلف الإدارات والقطاعات التابعة بما يضمن استقرار الأداء المالي للدولة وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية.