وزير الكهرباء يتفقد مركز التحكم الوطني للمياه للاطمئنان على استقرار الشبكة المائية

وزير الكهرباء والماء يتفقد مركز التحكم الوطني للمياه للاطمئنان على استقرار الشبكة المائية

قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم بزيارة تفقدية إلى مركز التحكم الوطني للمياه للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على استقرار الشبكة المائية ومتابعة جاهزية فرق العمل للتعامل مع أي طارئ. وأكد المخيزيم في بيان صحفي صادر عن الوزارة على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في متابعة وتشغيل منظومة المياه على مدار الساعة مشيدا بجهود الكوادر الوطنية من المهندسين والفنيين والعاملين في القطاع.

وشدد على ضرورة مواصلة رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الإجراءات الوقائية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في تشغيل الشبكة المائية معربا عن تقديره لجهود جميع العاملين في الوزارة. وأشار إلى استمرار دعم القيادة السياسية في البلاد لكل ما من شأنه تطوير البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء وتعزيز أمن واستدامة الموارد الحيوية في البلاد. وذكر البيان أن الوزير المخيزيم اجتمع خلال الزيارة وبحضور وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل مع قيادات الوزارة وأعضاء لجنة الطوارئ في إدارة تشغيل وصيانة المنشآت المائية لمتابعة مستجدات الوضع الراهن في ظل الظروف الاستثنائية والوقوف على مستوى الجاهزية والاستعداد لضمان استقرار منظومتي الكهرباء والمياه في مختلف مناطق البلاد.

وأضاف أن الوزير استمع إلى شرح موجز من القيادات الفنية والمختصين حول آلية إدارة وتشغيل الشبكة المائية ونظم المراقبة والتحكم لمتابعة الضغوط والتدفقات في الخطوط الرئيسية ومحطات الضخ والخزانات الاستراتيجية إضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان استمرارية الإمدادات المائية بكفاءة واعتمادية عالية.

واطلع على خطط الطوارئ المعتمدة وآليات التنسيق بين الفرق الفنية والميدانية لضمان سرعة الاستجابة لأي أعطال طارئة بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية وصول المياه إلى المستهلكين دون انقطاع.