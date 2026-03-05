وزيرة الشؤون تتفقد دار رعاية الأحداث للاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعدادات المتعلقة بخطط الطوارئ

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تتفقد دار رعاية الأحداث للاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعدادات المتعلقة بخطط الطوارئ

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بجولة تفقدية في دار رعاية الأحداث للاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعدادات المتعلقة بخطط الطوارئ وذلك في إطار توجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة رفع مستوى الجاهزية في مختلف الجهات الحكومية.

وبحسب بيان صادر عن (الشؤون) اطلعت الحويلة خلال الجولة التي جاءت رفقة وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي وعدد من القياديين في الوزارة على سير العمل داخل الدار وآليات ضمان سلامة النزلاء والعاملين إضافة إلى مراجعة الإجراءات الاحترازية المعتمدة وخطط التعامل مع أي حالات طارئة والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات المقدمة.

وأكدت الحويلة في تصريح نقله البيان أن “الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص (الشؤون) على المتابعة المباشرة لمرافق الرعاية الاجتماعية والاطمئنان على مستوى الجاهزية فيها” مشددة على أهمية العمل الميداني والتأكد من سير الخدمات بانتظام وعدم الاكتفاء بالتقارير.

وأضافت أن (الشؤون) تعمل على رفع مستوى الاستعداد في جميع مرافق الرعاية والإيواء وتطبيق خطط الطوارئ المعتمدة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للنزلاء في مختلف الظروف.

وثمنت جهود العاملين في دور الرعاية وإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم الإنسانية مؤكدة استمرار (الشؤون) في متابعة جاهزية جميع مرافقها لضمان تقديم الرعاية والحماية اللازمة للنزلاء.

واختتمت الحويلة تصريحها بالتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.