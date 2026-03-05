وزيرة الشؤون: السلع والمواد الغذائية الأساسية متوافرة بالجمعيات التعاونية

وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة خلال جولة تفقدية في جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة اليوم الخميس توافر السلع والمواد الغذائية الأساسية في الجمعيات التعاونية واستقرار المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المستهلكين.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب جولة تفقدية في جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية إن الوزارة تتابع بشكل مباشر وميداني أداء الجمعيات التعاونية لضمان استمرار توافر السلع واستقرار السوق.

وأوضحت أنها اطلعت خلال الجولة التي رافقها فيها وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي والوكيل المساعد لشؤون التعاون الدكتور سيد عيسى على آلية العمل داخل السوق التعاوني وانسيابية حركة التسوق.

وأضافت أنه تم التأكد من آلية تزويد الأسواق بالكميات اللازمة لضمان استقرار المعروض إلى جانب الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة.

وأشارت الحويلة إلى أن هذه الجولات تأتي بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار الحرص على تعزيز الجاهزية وضمان استقرار المنظومة التموينية في البلاد.

ودعت الجميع إلى الحفاظ على روح المسؤولية والتكاتف الوطني بما يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية لخدمة المواطنين والمقيمين سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.