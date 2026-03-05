وزير “التجارة” يتفقد شركات الدواجن ويؤكد استقرار الإمدادات وانسيابية العمل

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي خلال زيارته التفقدية إلى عدد من شركات الدواجن

قام وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى عدد من شركات الدواجن في البلاد لمتابعة مستويات الجاهزية لضمان استمرارية تدفق المنتجات إلى الأسواق وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية وتلبية الطلب والمحافظة على استقرار السوق المحلي.

وقال الوزير بودي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الزيارة إن الأوضاع في قطاع الدواجن (اللحوم البيضاء) مطمئنة وأن العمل يسير بصورة طبيعية وانسيابية وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لضمان استمرارية العمل في الظروف الاستثنائية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي متوافر بكميات كافية وأن خطوط الإنتاج تعمل بكامل طاقتها التشغيلية بما يعزز استقرار المعروض ويحافظ على انتظام حركة الإمداد في مختلف مناطق البلاد.

وأكد استمرار الوزارة في المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان انتظام الإمدادات بما يخدم المستهلكين ويحافظ على استقرار السوق المحلي.

وشملت جولة الوزير زيارة مبنى الشركة الكويتية المتحدة للدواجن ومبنى شركة (ساديا) حيث اطلع على سير العمل داخل خطوط الإنتاج وآليات التشغيل وأنظمة التخزين والتبريد المعتمدة في كلتا الشركتين.