سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى ملجأ الطوارئ بمستشفى الجهراء

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى ملجأ الطوارئ في مستشفى الجهراء برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي.

واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة إلى شرح من المسؤولين حول إجراءات تشغيل الملجأ والامكانات المتوافرة لاستضافة المواطنين والمقيمين في حالات الطوارئ كما اطلع سموه على منظومة السلامة والاستعدادات اللوجستية والخدمية التي تضمن توفير بيئة آمنة في الظروف الاستثنائية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على إعداد وتجهيز ملجأ الطوارئ التابع لمستشفى الجهراء مثمنا ما بذلوه من جهود مخلصة تعكس روح المسؤولية والحرص على صون أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في مختلف الظروف.