الأمن السيبراني: احتواء أنشطة وتهديدات سيبرانية استهدفت أنظمة رقمية في الدولة “لم تؤثر على استمرارية الخدمات أو البنية التحتية الرقمية الحيوية”

المركز الوطني للأمن السيبراني

قال المركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي اليوم الخميس إنه رصد أخيرا أنشطة وتهديدات سيبرانية استهدفت بعض الأنظمة الرقمية في الدولة وقد “تم احتواؤها بكفاءة من دون تأثير على استمرارية الخدمات أو البنية التحتية الرقمية الحيوية” بما يعكس فعالية استراتيجياته في تعزيز الأمن السيبراني.

وذكرت رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندسة عبير العوضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن منظومة الرصد والمتابعة في (المركز) اكتشفت هذه المحاولات مبكرا حيث قامت الفرق الفنية باتخاذ الإجراءات الفورية لاحتوائها بكفاءة من دون تأثير على استمرارية الخدمات أو البنية التحتية الرقمية.

وأوضحت أنه تم التعامل بشكل فوري مع المحاولات المشار إليها آنفا استنادا إلى البروتوكولات والإجراءات المعتمدة بما يعكس جاهزية (المركز) في مواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز استقرار الأنظمة الرقمية.

وأضافت أن (المركز) يواصل جهوده المستمرة لمراقبة الفضاء السيبراني الوطني باستخدام أنظمة وتقنيات متقدمة لرصد وتحليل التهديدات والتعامل معها بصورة استباقية بما يعزز من مستوى الحماية ويقلل من المخاطر السيبرانية كما يواصل دوره الوطني لحماية الفضاء السيبراني في الدولة والعمل على ضمان استقرار واستمرارية الخدمات الرقمية بما يعزز الثقة والأمان في البيئة الرقمية للدولة.

وأفادت بأن الفرق المتخصصة في المركز تتمتع بالجاهزية الفنية وتعمل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الفضاء السيبراني وتنسق مع الجهات الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة لضمان أعلى مستويات الحماية والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات المبرمة على المستويين الإقليمي والعالمي والتعاون الخليجي وتبادل المعلومات يسهم في تعزيز قدرات (المركز) وفعالية استجابته للتهديدات السيبرانية.

ودعت العوضي المواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي فـ”الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات المختصة يشكلان ركيزة مهمة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني”.