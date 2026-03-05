الاتحاد الأوروبي يطالب ودول الخليج العربية إيران بوقف هجماتها المهددة لـ”الأمن العالمي”

الاتحاد الأوروبي

طالبت دول الاتحاد الأوروبي ودول خليجية في بيان مشترك الخميس إيران بأن توقف هجماتها “غير المبررة” في الشرق الأوسط والتي تهدد “الأمن العالمي”.

وجاء في البيان “دان الوزراء بشدة الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، ودعوا إيران إلى وقف هجماتها فورا”.

ونُشر هذا النص عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو جمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية وقطر والإمارات والكويت وعُمان والبحرين.

وذكّر الوزراء بـ”الحق الأصيل لدول مجلس التعاون (…) في الدفاع عن نفسها منفردة ومجتمعة في مواجهة الهجمات المسلحة الإيرانية”.

لكنّ الوزراء أعادوا “تأكيد التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية سبيلا لحل الأزمة”، بعد ستة أيام من بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

واتفق الوزراء “على بذل جهود دبلوماسية مشتركة تستهدف التوصل إلى حل دائم يحول دون امتلاك إيران لأسلحة نووية، ويضع حدا لإنتاج وانتشار الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات المسيرة”.

واعتبروا أن هذا الحل يجب أن يضمن “أن تكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، وتسمح في نهاية المطاف للشعب الإيراني بتحديد مصيره بنفسه”.

ويهدف الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران رسميا إلى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل عللتاه أيضا بضرورة تدمير القدرة الصاروخية البالستية لإيران وتغيير النظام.

ولاحظت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن قدرات الدفاع الجوي أصبحت “محدودة” بفعل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقالت في تصريح لوسائل الإعلام قبل بدء هذا الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي “أنا قلقة، لأن القدرات محدودة”، متوقعة أن “يكون لذلك أيضا تأثير على مختلف النزاعات”.

وأضافت “الجميع يحتاج إلى دفاع جوي (…). أوكرانيا بحاجة إليه، ودول الشرق الأوسط أيضا”.