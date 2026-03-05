وزير التعليم العالي يتفقد مرافق مؤسسات التعليم العالي للاطلاع على جاهزيتها في ظل الظروف الراهنة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى عدد من مؤسسات التعليم العالي شملت جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وذلك للاطلاع على جاهزية المرافق في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الجولة شملت كذلك زيارة الملاجئ المخصصة للحالات الطارئة حيث اطلع الوزير على آلية العمل والإجراءات المتبعة لتعزيز منظومة السلامة وضمان جاهزية المرافق بما يحفظ سلامة منتسبي المؤسسات التعليمية واستمرارية العمل.

وذكرت أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية والاطمئنان على جاهزية مرافق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.