وزير الخارجية: الهجمات الإيرانية الآثمة على الكويت ودول مجلس التعاون خرق فاضح للقانون الدولي

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي المشترك

جدد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إدانة دولة الكويت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأيام الماضية باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة البلاد ودول المجلس وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح الصباح اليوم الخميس لدى ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي لبحث تطورات وتداعيات الأوضاع في المنطقة والذي عقد عبر الإتصال المرئي.

وأكد الشيخ جراح الصباح تمسك دولة الكويت بحق الدفاع عن نفسها استنادا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذها لكافة التدابير اللازمة لصيانة سيادتها وحماية أراضيها وضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأضاف أن التهديد الإيراني لأمن الملاحة وحركة السفن تمتد آثاره ليطال أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي واستدامة سلاسل الإمداد.

وثمن الوزير مواقف الدول المتضامنة مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون إزاء العدوان الإيراني السافر مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون لا يتجزأ وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس هو مساس مباشر للأمن الخليجي الجماعي.