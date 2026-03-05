بوفتين: الإعلام شريك أساسي في حماية الوطن وتعزيز وعي المجتمع

عبدالله صبيح بوفتين

أشاد وزير الإعلام والثقافة السابق ونائب رئيس تحرير صحيفة كويت تايمز عبدالله بوفتين بالجهود الكبيرة التي يبذلها الإعلاميون في دولة الكويت خلال هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكداً أن الإعلام الكويتي يؤدي دوراً وطنياً مهماً في نقل الحقيقة وتعزيز الثقة وبث الطمأنينة في المجتمع.

وقال بوفتين إن «كل التقدير والاعتزاز لزملائي وزميلاتي في وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الكويتية ومركز التواصل الحكومي على ما يبذلونه من جهود كبيرة ومتواصلة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد».

وأضاف: «كما أتقدم بالشكر والتقدير لزملائي في كويت نيوز وكويت تايمز، وجميع الصحف ووسائل الإعلام في الكويت، وكذلك صنّاع المحتوى، على تحمّلهم مسؤولياتهم الوطنية والعمل المتواصل لنقل الصورة بكل مهنية ومسؤولية، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الكويت».

وأشار إلى أن «تحية إجلال وتقدير مستحقة للجنود المجهولين خلف التغطيات الإعلامية المتواصلة، ولكل من يعمل بإخلاص لنقل الحقيقة وإبقاء المجتمع على اطلاع دائم بمستجدات الأحداث على مدار الساعة».

وأوضح بوفتين أن «الإعلام في مثل هذه اللحظات ليس مجرد نقلٍ للخبر، بل مسؤولية وطنية كبرى في ترسيخ الثقة وتعزيز الوعي العام، وشريك أساسي في الصفوف الأولى لحماية الوطن وصون تماسك المجتمع، وإيصال رسالة دولة الكويت الإعلامية داخلياً وخارجياً بمهنية ومسؤولية».

ولفت إلى أن «ما نشهده اليوم من تكامل بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والقطاع الإعلامي الخاص، إلى جانب الدور المتنامي لصنّاع المحتوى والمنصات الرقمية، يعكس نضج المشهد الإعلامي الكويتي وقدرته على التعامل مع التحديات بروح وطنية ومسؤولية مشتركة».

وأكد أن «وحدة الصف وثقة المجتمع بمؤسساته الوطنية تبقى الركيزة الأساسية لعبور التحديات بثبات ووعي، ويظل الإعلام المسؤول، بما يحمله من رسالة مهنية ووطنية، شريكاً أصيلاً في تعزيز هذه الثقة وترسيخ روح الطمأنينة في المجتمع».

واختتم بوفتين تصريحه بالدعاء أن «يحفظ الله الكويت قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وطُمأنينة العيش لكل من يقيم على أرضها».