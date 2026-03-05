بنك الخليج يطلق تطبيق "كونسيرج" بالتعاون مع Peacock Concierge لتعزيز تجربة العملاء ونمط حياتهم

ضمن التزامه المتواصل بتقديم حلول رقمية مبتكرة ترتقي بنمط حياة عملائه، أطلق بنك الخليج تطبيق «كونسيرج» الجديد بالتعاون الاستراتيجي مع Peacock Concierge، المزود العالمي الرائد في خدمات إدارة نمط الحياة والمساعدة الشخصية. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية البنك لتقديم منظومة رقمية متكاملة تمتد إلى ما هو أبعد من الخدمات التقليدية، وتدعم العملاء في إدارة احتياجاتهم اليومية بسهولة ومرونة أكبر.

ويُعد تطبيق «كونسيرج» رفيقاً شخصياً لنمط الحياة، صُمم خصيصاً لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك الخليج، لتوفير دعم فوري ومخصص عبر منصة رقمية واحدة سهلة الاستخدام وتتوفر خدمات التطبيق على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، بما يضمن استمرارية الدعم في أي وقت ومن أي مكان، سواء داخل الكويت أو خارجها.

ويرتكز مفهوم خدمات الكونسيرج على تبسيط متطلبات الحياة اليومية، مع تقديم تجربة شخصية تلبي مختلف الاحتياجات. ومن خلال التطبيق، يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات تشمل تنسيق ترتيبات السفر، وحجوزات الطيران والفنادق، وحجوزات المطاعم والفعاليات، وتنظيم خدمات الليموزين والاستقبال في المطارات، والمساعدة في استخراج التأشيرات وإدارة وثائق السفر، وخدمات المندوب والتوصيل، وجدولة المواعيد والتذكير بها، والمساعدة على الطريق، إضافة إلى تلبية الطلبات الخاصة المصممة وفق تفضيلات كل عميل. كما يتيح التطبيق الاستفادة من عروض وامتيازات حصرية، بدعم من فريق متخصص يحرص على تقديم خدمة احترافية وسريعة تراعي أعلى درجات الخصوصية.

ويعزز التعاون مع Peacock Concierge من قدرة البنك على توفير خبرات عالمية وشبكة خدمات دولية واسعة، بما يضمن تقديم مستوى متسق وعالي الجودة من الدعم للعملاء أينما وجدوا، ويمنحهم مزيداً من الراحة والطمأنينة في إدارة ترتيباتهم الشخصية.

وتأتي تجربة تطبيق «كونسيرج» امتداداً لحرص بنك الخليج على الارتقاء بتجربة العملاء من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الدعم البشري المتخصص. فقد تم تصميم المنصة لتوفير تجربة استخدام سلسة وآمنة، تمكّن العملاء من إنجاز متطلباتهم بكفاءة عالية وتوفير الوقت والجهد، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية.

ويشكل إطلاق التطبيق جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي ينتهجها بنك الخليج، والتي تهدف إلى تطوير بنيته الرقمية وتعزيز تقديم حلول مبتكرة تركز على احتياجات العملاء. وقد انعكس هذا التوجه في التطوير المستمر لتطبيقاته الرقمية المخصصة للأفراد وقطاع الأعمال، بما يوفر أدوات آمنة وسهلة لإدارة العمليات والخدمات في أي وقت.

ومن خلال هذه المنظومة الرقمية المتكاملة، يواصل بنك الخليج تعزيز مستوى التفاعل مع عملائه، وتقديم تجربة شاملة تتماشى مع تطلعاتهم المتجددة، وترسخ مكانته كبنك رائد في مجال الابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة في السوق المحلي والمنطقة.