وزارة الصحة: المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته متوفر وبمستويات آمنة ومطمئنة

بنك الدم المركزي

أكدت مدير الإدارة المركزية للدم والعلاج الخلوي في وزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان أن المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته متوفر وبمستويات آمنة ومطمئنة في وقت تعمل فرق بنوك الدم على مدار الساعة لضمان إدارة المخزون بكفاءة عالية بما يشمل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتوزيع الإمدادات بشكل مستمر على المستشفيات.

وقالت الرضوان في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الإدارة المركزية للدم والعلاج الخلوي فعلت خطة الطوارئ المعتمدة منذ بداية الأحداث وشملت الخطة زيادة ساعات العمل بمراكز التبرع بالدم ورفع مستوى الاستعداد التشغيلي في بنوك الدم إلى جانب تزويد المستشفيات بمخزون إضافي مخصص لحالات الطوارئ بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطبية العاجلة وتوفير الإمدادات اللازمة دون أي تأخير.

وأضافت أن مراكز التبرع تشهد حضورا واسعا من المواطنين والمقيمين الراغبين في التبرع بالدم وعكس ذلك روح التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع الكويتي أدى هذا التفاعل الإنساني إلى جمع أكثر من 2000 كيس دم خلال فترة زمنية قصيرة ما يمثل مؤشرا واضحا على الوعي المجتمعي العالي بأهمية التبرع بالدم ودوره الحيوي في دعم الخدمات الصحية وإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وذكرت أن الإدارة تعمل على استدامة المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته من خلال المرونة في إدارة عمليات التبرع بما يشمل تعديل ساعات العمل وتحديد أو تغيير مراكز التبرع المتاحة وفقا للاحتياج الفعلي وذلك لضمان الاستجابة السريعة لمتطلبات المستشفيات والحالات الطارئة.

وأفادت بأن الدم ومكوناته لها مدة صلاحية محددة مما يتطلب إدارة دقيقة لعمليات التبرع وجمع الدم مشيرة إلى أن الخطة التشغيلية تهدف إلى الحفاظ على توازن المخزون الاستراتيجي وضمان استدامته مع تقليل الهدر والاستفادة المثلى من التبرعات بما يخدم المرضى ويعزز كفاءة المنظومة الصحية.

وبينت الرضوان أن الفرق الطبية والفنية والإدارية في مراكز التبرع وبنوك الدم تواصل عملها وفق منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تنظيم عملية التبرع واستقبال المتبرعين بكفاءة وسلاسة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة في عمليات جمع وفحص وتخزين الدم ومكوناته.

وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير لجميع المتبرعين الذين بادروا إلى تلبية النداء وسارعوا إلى مراكز التبرع حيث يعكس ذلك حسا إنسانيا ومسؤولية وطنية رفيعة لدى أفراد المجتمع كما يجسد قيم العطاء والتعاون التي تشكل ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية في دولة الكويت.

ودعت الجمهور إلى متابعة الصفحات الرسمية لوزارة الصحة عبر منصات التواصل المختلفة للاطلاع على أي تحديثات تتعلق بساعات العمل أو المراكز التي تستقبل المتبرعين وذلك لضمان وصول المعلومات الدقيقة أولا بأول.

وأشارت إلى استمرار الإدارة المركزية للدم والعلاج الخلوي في استقبال المتبرعين وفق آلية منظمة ومدروسة بما يسهم في الحفاظ على استدامة توفر الدم ومشتقاته لدعم الخدمات الطبية في جميع مستشفيات الدولة ويعزز قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة بكفاءة واستعداد دائم.