سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى برج التحرير

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى برج التحرير

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى برج التحرير برفقة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر ورئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد محمد الزامل.

واطلع سمو رئيس مجلس الوزراء على سير العمل في مرافق الاتصالات ونظم المعلومات والبنية التحتية الرقمية.

كما اجتمع سموه خلال زيارته مع وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة ورئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومسؤولي شركات الاتصالات المحلية الخاصة حيث جرى خلال الاجتماع استعراض مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية وخطط الطوارئ المعتمدة لضمان استدامة الخدمات وعدم انقطاعها في ظل الظروف الراهنة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الوطني.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي ومسؤولي شركات الاتصالات مثمنا ما يبذلونه من جهود مخلصة لضمان استمرارية الخدمات ومؤكدا ثقته بقدرتهم على التعامل مع التحديات الراهنة بكفاءة واقتدار بما يعكس روح المسؤولية في خدمة الوطن.