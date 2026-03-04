وزير الشباب والرياضة يتفقد مقر الايواء بالنادي الكويتي الرياضي للصم

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د.طارق الجلاهمة يتفقد مقر الايواء بالنادي الكويتي الرياضي للصم

تفقد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم الاربعاء مقر الإيواء في النادي الكويتي الرياضي للصم بمنطقة غرناطة والمخصص لوزارة الداخلية للوقوف على مدى جاهزيته واستعداده لاستقبال الحالات وفق خطة الطوارئ المعتمدة.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان ان الوزير الجلاهمة اطلع خلال الجولة برفقة قيادات الهيئة على التجهيزات الفنية والإدارية وآلية التنسيق بين الجهات المعنية ومدى توافر الخدمات الأساسية والإمدادات اللوجستية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة في حال تفعيل خطة الإيواء.

وأكدت الهيئة أن الوزير الجلاهمة شدد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة مشيدا بسرعة استجابة الفرق العاملة وجاهزية الكوادر المشرفة بما يعكس مستوى الاستعداد والمسؤولية في التعامل مع المستجدات ويجسد نهج الدولة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة.