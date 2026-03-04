الكهرباء: إصلاح عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية المتضررة نتيجة سقوط شظايا

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فاطمة حياة، عن الانتهاء من أعمال إصلاح عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية والتي تضررت نتيجة سقوط شظايا، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة للمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي للعملاء.

وأوضحت حياة في تصريح صحافي اليوم أنه تم الانتهاء من إصلاح معظم الخطوط الهوائية المتضررة، حيث أُعيدت إلى الخدمة 5 خطوط من أصل 9، وذلك وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة، بعد استكمال أعمال الفحص والتقييم الفني.

وأضافت أن جميع أعمال الإصلاح والتأمين أُنجزت بكفاءة واقتدار وفق خطة الطوارئ المعتمدة، مع استمرار المتابعة الميدانية وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتحقق من سلامة مكونات الشبكة الكهربائية وتعزيز جاهزيتها ورفع مستوى الاعتمادية في مختلف المناطق.

وثمّنت المتحدث الرسمي الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الوطنية من المهندسين والفنيين والعاملين في مواقع العمل الميدانية الذين عملوا على مدار الساعة بروح عالية من المسؤولية الوطنية، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المنظومة الكهربائية مستقرة وتعمل بكفاءة، وأن الوزارة ماضية في التزامها الكامل بمواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة حفاظاً على أمن واستدامة الطاقة في البلاد