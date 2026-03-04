الخطوط الكويتية: تسيير بعض الرحلات للمواطنين فقط الراغبين بالعودة إلى الكويت عبر السعودية برا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاربعاء عن تسيير بعض الرحلات للمواطنين فقط الراغبين بالعودة إلى الكويت عبر المملكة العربية السعودية برا من خلال بعض الوجهات علما ان السفر لمن لديه حجز مسبق أو من يرغب بحجز تذكرة سفر جديدة.

وقالت الشركة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) إن الوجهات التي ستسيرها هي مانشستر ولندن وبرشلونة وميونخ وباريس وميلانو واسطنبول وصبيحة ومانيلا والقاهرة وعمان.

وأضافت أن التسجيل متاح حتى 6 مارس الحالي مبينة أنه يمكن التواصل مع خدمة العملاء لمزيد من الاستفسار من خلال الرقم (171) أو رسائل خدمة الواتساب 009651802050.