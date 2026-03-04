الجمارك: جميع مؤشرات الرصد الإشعاعي للبضائع والحاويات والمركبات ضمن الحدود الآمنة

الإدارة العامة للجمارك

أكدت الإدارة العامة للجمارك عدم تسجيل أي قراءات إشعاعية غير طبيعية عبر أنظمة وأجهزة الرصد الإشعاعي الخاصة بفحص البضائع والحاويات والمركبات في جميع المنافذ الجمركية موضحة أن جميع مؤشرات الرصد ضمن الحدود الآمنة.

وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الاربعاء أن أنظمة وأجهزة الرصد تعمل بكفاءة عالية وعلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والتشغيلية ضمن منظومة رقابية متكاملة تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.

ولفتت إلى أنها أصدرت تعليمات جمركية عاجلة إلى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تقضي بعدم تصدير السلع الغذائية بكافة أنواعها وذلك إشارة إلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (20) لسنة 2026 بشأن حظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية.

وأوضحت أنه قد تم تعميم هذه التعليمات على كافة الإدارات الجمركية مع التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات المعتمدة واتخاذ ما يلزم حيال أي مخالفة وذلك حفاظا على الأمن الغذائي وضمان استقرار السوق المحلي.

وأكدت أن أعمال الفحص والتدقيق مستمرة وفق أعلى المعايير الفنية والرقابية المعتمدة مجددة التزامها الكامل بحماية البلاد وصون أمنها وسلامة المجتمع وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بكل مهنية ومسؤولية.