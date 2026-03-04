سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر الشريف

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عبر خلاله عن رفضة واستنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت مؤكدا أن هذه الافعال تمثل انتهاكا واضحا لسيادة الدول الآمنة ومواطنيها الأبرياء فضلا عن خرق قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لفضيلته معبرا سموه عن خالص شكره على هذه البادرة الكريمة والموقف الثابت للأزهر الشريف الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها.