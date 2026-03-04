أمين مجلس التعاون: اجتماع خليجي أوروبي طارئ غدا لبحث الاعتداءات الإيرانية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أنه سيعقد غدا الخميس اجتماع وزاري طارئ خليجي أوروبي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون والتطورات الخطرة في المنطقة وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.

وقال البديوي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الاجتماع سيشارك به وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسيعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وذكر أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لإيقاف الحرب فورا بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.