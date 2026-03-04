وزير الخارجية يتلقى اتصالات من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي ونظيريه السريلانكي والكوبي

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية التشيك الصديقة بيتر ماتسينكا ووزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة فيجيتا هيرات ووزير خارجية جمهورية كوبا الصديقة رونو رودريغيز بارييا وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية التشيك الصديقة بيتر ماتسينكا خلال اتصاله وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.

وجرى خلال اتصال وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة فيجيتا هيرات مناقشة ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما جرى خلال اتصال وزير خارجية جمهورية كوبا الصديقة رونو رودريغيز بارييا مناقشة ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.